Covid, Breton assicura: “Immunità di gregge in Europa? A metà luglio”

Covid, il commissario Ue Thierry Breton ha ipotizzato l’immunità di gregge in Europa entro la metà di luglio

Che estate sarà? Per quanto tempo bisognerà andare avanti con le restrizioni per contenere il diffondersi del Covid? Sono queste le principali domande che i cittadini si stanno ponendo nelle ultime settimane, in attesa di capire come si evolverà la situazione e quando si potrà tornare alla vita di sempre. A tal proposito, ha fornito la sua previsione il commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini Thierry Breton.

“Credo che l’Europa dovrebbe arrivare all’immunità di gregge entro la metà di luglio” le sue parole ai microfoni della radio francese Rtl: “Prossima estate? Dovrebbe essere simile a quella dello scorso anno, grazie alle campagne vaccinali in corso nell’Unione Europea” ha poi concluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteo, l’anticiclone africano sempre più vicino: aumentano le temperature

Covid, Breton: “Passaporto sanitario tra due o tre mesi”

Intervenuto ai microfoni della radio francese Rtl, il commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini Thierry Breton ha parlato dell’andamento del Covid in Europa. Tra i tanti temi trattati, quello relativo al primo passaporto sanitario europeo, mostrato in anteprima proprio all’emittente transalpina. “Sarà disponibile in tutta Ue tra due o tre mesi al massimo“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Decreto sanitari, Scorza (Garante Privacy) a iNews24: “Una legge nazionale per tutelare gli operatori che non possono vaccinarsi”

Il documento sarà disponibile sia in versione cartacea che su smartphone e, come si evince dal prototipo, avrà un codice QR da scannerizzare e il tipo di vaccino ricevuto dal cittadino. Per coloro che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione contro il Covid, sarà indicato invece il risultato dell’ultimo tampone effettuato.