Cashback, attenzione: esclusione perenne per chi fa questa cosa

Cashback, clamoroso in Italia:. E’ confermato: c’è una mossa da non fare che comporta l’immediata squalifica. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo per il programma di pagamenti digitali

In attesa di capire il futuro tra un ridimensionamento o cancellazione definitiva, il Ministero dell’Economia è pronto a introdurre una stretta per quanto riguarda il concorso cashback. Secondo quanto infatti emerge dalla sede politica nostrana, sono in corso dei controlli a fari spenti per ricostruire quanto di sconcertante accaduto in questi mesi e di individuare tutti i furbetti del caso. L’idea è la seguente: punire oggi per educare (qualora fosse confermato) domani. Così sarebbero in arrivo provvedimenti severi per tutti coloro che hanno giocato sporco in queste settimane pur di scalare la classifica.

Cashback, provvedimenti per i furbetti

Di preciso sarebbe in arrivo la cancellazione con esclusione perenne dal programma per i furbetti che hanno abusato oltremisura. Il che, di conseguenza, comporterebbe ovviamente anche alla perdita del rimborso sia dei 150 euro che dei 1.500 del super premio. Tutto questo – secondo le modiche in programma per le prossime settimane – comporterebbe un blocco immediato direttamente dall’applicazione Io. E’ previsto inoltre uno stop alle micro transazioni, per le quali verrebbe registrata appena la prima salvo poi non calcolare tutte le altre che ne seguiranno.