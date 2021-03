Calciomercato Juventus, super scambio con il Barcellona: la trattativa

Si infiamma il calciomercato della Juventus, che prova ad intavolare un altro super scambio con il Barcellona: andiamo quindi a vedere la trattativa.

L’asse Juventus-Barcellona è pronta a far infiammare nuovamente il calciomercato, con le due dirigenze che studiano uno scambio super per l’estate. Infatti ci sono ottimi rapporti tra le due parti, specialmente dopo lo scambio nella passata finestra di calciomercato tra Miralem Pjanic ed Arthur Melo. Uno scambio che in fin dei conti, non sembrerebbe aver convinto nessuna delle due compagini. Nonostante questo, Juventus e Barcellona sono pronte a fare affari di nuovo, stavolta con uno scambio di talenti.

Da tempo si è oramai capito che Paulo Dybala non fa più parte dei piani della dirigenza juventina. Infatti dopo una stagione strabiliante con Maurizio Sarri, ‘La Joya’ non è riuscito mai a convincere nel sistema di gioco di Andrea Pirlo. Adesso quindi il calciatore argentino potrebbe partire e sono ben quattro le big europee interessate. Stiamo parlando di squadre del calibro di PSG, Barcellona, Tottenham e Chelsea. La soluzione più gradita ad Andrea Agnelli, però, sarebbe il Barcellona, andiamo a scoprire perchè.

Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona: si studia l’addio di Dybala

Il calciatore argentino, Paulo Dybala, potrebbe quindi partire in estate, lasciando la Juventus per approdare, durante il prossimo calciomercato, al Barcellona, in uno scambio super. Infatti nel mirino della dirigenza bianconera c’è Ousmane Dembèlè, l’ala francese Campione del Mondo, che non ha mai convinto in maglia blaugrana. A riportare la notizia ci ha pensato TuttoSport, ricordando come La Joya sia felice di riabbracciare Lionel Messi, mentre il francese è pronto a cambiare aria, per una nuova avventura.

Ma Ousmane Dembèlè non è l’unico nome sondato dai bianconeri per un possibile scambio. Infatti il secondo nome viene direttamente dal Real Madrid e stiamo parlando dello spagnolo Isco. Per questa pista, però, c’è il problema dell’ingaggio, con Isco che guadagna quasi il doppio dello stipendio di Dybala. Mentre invece l’idea più romantica è quella di un ritorno di Paul Pogba, proprio proponendo ‘La Joya’ al Manchester United. Infine l’ultima pista seguita dalla dirigenza bianconera è quella che porta a Mauro Icardi, che è già in rottura con il Paris Saint-Germain.