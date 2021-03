Barcellona, 5mila persone ad un concerto rock dopo un test Covid. L’esperimento per verificare la fattibilità di assembramenti previo controllo della positività

Si parla spesso di quando si potrà tornare alla normalità dopo la terribile pandemia di Covid-19. Le vaccinazioni proseguono in tutto il mondo e dovrebbero consentire di raggiungere una sostanziale immunità di gregge entro al fine del 2021. Nel frattempo però si stanno cercando soluzioni alternative per cercare di riprendere a vivere. Ad esempio gli eventi culturali, come i concerti, hanno subito una cancellazione totale negli ultimi 12 mesi, portando sull’orlo del collasso un intero settore. Per provare a rialzare la testa e rimettere in piedi le vecchie abitudini, a Barcellona è stato condotto un esperimento molto interessante, che potrebbe avere il sapore della svolta.

Cinquemila amanti della musica hanno partecipato ad un evento rock organizzato dalla band Love of Lesbian, presso il Palau de Sant Jordi. L’autorizzazione delle autorità sanitarie locali è arrivata a due condizioni: la prima l’uso della mascherina da parte di tutto il pubblico. La seconda il test antigenico a cui sottoporsi prima di poter entrare nell’impianto.

Barcellona, 5mila persone ad un concerto rock dopo un test Covid: evento storico per i Love of Lesbian

L’esperimento condotto in Catalogna rappresenta un unicum nel panorama spagnolo ed europeo. Anche nella Penisola iberica, infatti, permane la limitazione agli assembramenti oltre le 4 persone, così come la chiusura di palestre e stadi. Un’eccezione quindi quella di sabato sera ma che potrebbe aprire scenari molto interessanti. Come avviene per i voli ad esempio, si potrebbe utilizzare i tamponi proprio prima di un evento per consentire l’accesso del pubblico. Gli antigenici richiedono circa 20 minuti prima di emettere un risultato definitivo e non causerebbero ritardi troppo elevati.

Il concerto dei Love of Lesbian non era aperto a coloro che presentavano malattie pregresse o problemi cardiaci (visto comunque l’uso della mascherina per lungo tempo) e a chi aveva avuto dei contatti con malati Covid nell’ultimo periodo.

Tutti i 5.000 tagliandi previsti sono stati esauriti nel giro di poche ore, con prezzi tra i 23 e i 28 euro. L’evento è stato sostenuto dalle autorità locali e dagli esperti della Fight Aids and Infectious Diseases Foundation di Barcellona. Chissà che proprio da qui non si possa intravedere una luce in fondo al tunnel, più vicina di quello che potessimo pensare.