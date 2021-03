Amici 20, caos Rosa e Martina: il tweet scatena il pubblico

Rosa e Martina sono sempre al centro delle polemiche di Amici 20, ma questo pomeriggio un Tweet non ha fatto altro che alimentare la questione

Man mano che il serale di Amici 20 procede e Rosa e Martina restano all’interno del programma, la situazione va sempre a peggiorare per quanto riguarda l’opinione pubblica e non solo. Se la maestra Celentano è dichiaratamente contro la presenza delle due ballerine al serale, c’è qualcun altro che, forse, lo fa di nascosto.

Oggi pomeriggio, una delle professioniste della scuola di Amici 20, Giulia Pauselli, ha retweettato il messaggio di una fan che ha scritto: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”. Puntuale è arrivato il retweet della professionista ed il web si è scatenato di polemiche.

Amici 20, Rosa e Martina pizzettare: la furia del web e le ragioni della ballerina

L’origine del commento fatto da una fan risiede nel fatto che, ad ogni puntata del serale, qualora ci sono guanti di sfida di danza tra i tre team, a dimostrare la coreografia è un professionista. La squadra di Zerbi-Celentano spesso lanciano guanti di sfida nei confronti di Rosa e Martina proprio perché ritengono che le due non debbano essere al serale ed alle dimostrazioni ci pensa proprio Giulia Pauselli.

La compagna di Marcello Sacchetta, tuttavia, ha provato a spiegarsi ed ha anche richiesto all’autrice del Tweet di eliminarlo affinché si evitassero fraintendimenti:

Potresti cancellarlo per favore …evitiamo misunderstanding 💖 — Giulia Pauselli (@PauselliGiulia) March 28, 2021

Prima di ciò, tuttavia, la ballerina professionista ha provato a spiegare che è stato commesso per sbaglio: