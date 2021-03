Vaccino Covid, Speranza: “Obiettivo mezzo milione di iniezioni al giorno”

Vaccino Covid, con un post su Facebook il ministro Roberto Speranza ha fornito un aggiornamento sugli obiettivi del Paese

“La campagna vaccinale anti Covid continua ad essere la priorità massima del Paese” scrive su Facebook Roberto Speranza. In visita questa mattina ai Carabinieri dei Nas di Latina, il ministro della Salute ha avuto modo di ringraziare le forze dell’ordine per l’operato degli ultimi giorni. “Sono prontamente intervenuti con controlli mirati sugli stoccaggi dei vaccini” si legge su Facebook.

“L’obiettivo è arrivare a mezzo milione di somministrazioni al giorno, siamo arrivati a 250mila in 24 ore. Con i dovuti sforzi e lavorando uniti ce la faremo” ha poi concluso il ministro della Salute con un post sulla sua pagina Facebook.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Operatori sanitari, arriva l’obbligo vaccinale: Draghi prepara il decreto

Vaccino Covid, Figliuolo: “Settimana prossima quasi 3 milioni di dosi”

In visita all’hub di Messina, il commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha fornito un aggiornamento sulla campagna vaccinale e sulle dosi in arrivo. “Settimana prossima riceveremo oltre un milione di sieri Pfizer, oltre 500mila di Moderna e oltre un milione e 300 mila di AstraZeneca, per un totale di quasi 3 milioni” le parole riportate dall’Ansa: “Ad aprile avremo un massiccio afflusso di dosi di vaccino, che ci consentiranno di utilizzare appieno gli hub che stiamo costruendo“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Decreto Covid, Draghi studia nuove regole: tutte le proposte

“Non esistono disparità tra regioni, ad oggi abbiamo 11 milioni di dosi che stanno venendo somministrate. Abbiamo ottime percentuali, stiamo vaccinando 250mila persone al giorno, in linea con il piano” ha poi proseguito Figliuolo: “Vogliamo raddoppiare le vaccinazioni in Sicilia e arrivare intorno alle 50mila dosi al giorno. Serviranno nuovi hub e nuovi punti di vaccinazione“.