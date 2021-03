Operatori sanitari, arriva l’obbligo vaccinale: Draghi prepara il decreto

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi prepara il decreto per imporre l’obbligo vaccinale agli operatori sanitari: la decisione dopo i diversi focolai.

Durante la conferenza di stampa il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, non ha solo annunciato la zona rossa e arancione fino al termine di aprile. Infatti il premier ha elencato tutte le misure da seguire. Tra queste, nelle ultime ore è spuntata una novità riguardante l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Infatti la decisione potrebbe arrivare in seguito ai nuovi focolai verificati nelle Rsa, a causa del personale non vaccinato.

Inoltre l’obbligo non sarebbe esteso a tutto il personale, ma solamente a chi lavora a stretto contatto con i pazienti, così il Governo è pronto ad introdurre la misura nel prossimo decreto. Per chi non accetterà l’obbligo, ci potrà essere un cambio di di mansioni, ma non solo. Infatti i vertici di governo sarebbero pronti a decidere anche delle vere e proprie sanzioni nei confronti di chi rifiuterà di vaccinarsi.

Obbligo vaccinale, arriverà per gli operatori sanitari: prime scintille al Governo

Ma l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è destinato a dividere il Governo, che nelle ultime ore già sta iniziando a scricchiolare. Infatti stanno iniziando i primi dissidi tra i ‘rigoristi‘ e gli ‘aperturisti‘. Infatti le misure di sicurezze imposte da Draghi non sono andate giù a tutti. Ma il Premier continua a seguire la sua strada, ricordando che le misure sono state scelte proprio basandosi sui dati della pandemia.

Adesso, quindi, si sono aperti al governo due frange. Da una parte troviamo gli aperturisti, con a capo la Lega, che trova ‘impensabile‘ il continuo delle restrizioni. Ma la sterile polemica è stata subito spenta dal Presidente del Consiglio, che ha ricordato: “Pensabile o impensabile lo decideranno i dati, adesso sappiamo qualcosa in più sul contagio e queste regole non sono campate per aria“.

Dall’altra parte poi troviamo i rigoristi, con a capo le Regioni, che giudicano coerente la scelta del Premier. Mario Draghi, infatti, si è detto pronto ad intervenire nel caso in cui la situazione pandemica migliori. Infatti, il prossimo mese, è stata definita una data per il ‘check’ della pandemia. La data è stata fissata a metà aprile e sarà decisiva per decidere se allentare o meno le misure di sicurezza.