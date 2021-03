Netflix, finalmente ci siamo: titolo e data riprese della serie TV cult

Finalmente c’è l’annuncio: nei prossimi mesi su Netflix arriverà la serie TV live action dedicata ad un anime cult

La notizia circolava già da alcune settimane sui vari social network, e ora ci sono le prime conferme ufficiali: su Netflix arriverà presto la prima serie TV live action dedicata a One Piece. Uno degli anime maggiormente apprezzati a livello globale, potrà presto aggiungere alla propria collezione uno show esclusivo sulla piattaforma streaming numero uno al mondo.

La serie animata – licenziata da Mediaset – è ferma all’episodio 578. Stando a quanto si vocifera, il live action dovrebbe partire sin dagli inizi dell’intera saga e utilizzerà, oltre che attori in carne ed ossa, anche spettacolari effetti scenici. Come rilevato da Production Weekly, ci sono i primi dettagli relativi a titolo e data di inizio riprese. Ecco tutti i dettagli.

Netflix, arriva la serie TV su One Piece: tutti i dettagli

I fan sono impazziti. L’anime cult One Piece diventerà presto una serie TV live action, disponibile nel catalogo globale di Netflix. Dopo i vari rumors delle settimane passate, ci sono le prime conferme ufficiali. Secondo quanto emerso, il possibile titolo potrebbe essere “One Piece: Project Roger“. Non è chiaro se si tratti esclusivamente di un nome identificativo o se sarà effettivamente quello da utilizzare nella versione definitiva.

La data di inizio delle riprese dovrebbe essere fissata per questa primavera, con i mesi di maggio e giugno 2021 come periodo utile. Gli studi saranno situati a Città del Capo, in Sud Africa, dove sfruttare il mare e il bel tempo per le riprese in nave. Sono già apparse le prime foto dedicate alla Going Merry, lo storico vascello dei pirati di Rufy.