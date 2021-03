Michelle Hunziker, quella scoperta assurda a pranzo: “Com’è possibile?”

Michelle Hunziker ha fatto una scoperta assurda nel corso del pranzo di famiglia e l’ha condivisa con i fan sui suoi social

La bellissima e solare Michelle Hunziker questo pomeriggio sarà ospite della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, su Canale 5. In attesa dell’intervista, vi raccontiamo un episodio recente, ma molto divertente, che è capitato alla conduttrice in occasione di un pranzo di famiglia con sua madre Ineke. Era il 13 ottobre quando su Instagram pubblicava una storia nella quale raccontava: “Ora capirete perché sono così fuori di testa. Oggi sono venuta a casa della mia mammetta che mi ha preparato un bel pranzetto. Ha anche apparecchiato con cura, ma poi proprio sulla tavola ho visto qualcosa di incredibile”.

Come potete vedere dalla foto, sua madre ha messo sulla tavola una coppia di porta sale e pepe in ceramica con forma fallica. Probabilmente la provenienza, visto il mulino a vento raffigurato, è olandese. Ad ogni modo, Michelle ha continuato commentando: “Ma come le è venuto in mente di comprare i contenitori del sale e del pepe con forma fallica. Ma com’è possibile?”. Poi è scoppiata a ridere.

Michelle Hunziker: “Sveglio le bambine alle 6 del mattino, il motivo”

Michelle Hunziker, che a breve tornerà in tv per condurre Striscia la Notizia, ha ammesso al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di svegliare alle 6 del mattino le sue bambine piccole. Il motivo? “Facciamo colazione e le porto a correre nel parco: per un’oretta facciamo sport, ginnastica, le incito e le faccio scaricare. Poi torniamo a casa e si collegano con la scuola. Sono felicissime”.

Insomma, una madre che si preoccupa molto del benessere psico-fisico delle sue piccine. Forse un modo di procedere troppo rigido? Ma se son contente le bambine, lo son tutti.