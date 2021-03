Isola dei Famosi, che bomba: si ritira uno dei naufraghi più amati!

Uno dei naufraghi più famosi ed amati di quest’edizione dell’Isola dei Famosi è costretto a ritirarsi per un infortunio non di poco conto

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, Paul Gascoigne dovrà dire addio all’Isola dei Famosi e ritirarsi. Tutto a causa dell’infortunio al braccio che si è procurato nel corso dell’ultima prova ricompensa. A dare l’ufficialità ci penserà la conduttrice Ilary Blasi nel corso della puntata di lunedì prossimo, 29 marzo, la quale svelerà tutti i dettagli sullo stato di salute.

L’ex calciatore, da quel che si sa, dovrà stare a riposo per alcune settimane e questo lo porterà a dover abbandonare l’isola per fare ritorno in Italia. Come già detto, l’incidente è avvenuto mentre stava procedendo nel percorso agli ostacoli per conquistare la ciotola di spaghetti e polpette.

Isola dei Famosi, è il terzo ritiro dopo poche settimane

Il ritiro di Gascoigne non è il primo problema verificatosi in queste prime settimane dall’inizio del programma. Nelle scorse, infatti, ci sono stati quelli da Parasite Island del visconte Guglielmotti e di Akash Kumar. Quest’ultimo inoltre è ancora ai ferri corti con Tommaso Zorzi dopo la pubblicazione di alcune chat private di diversi mesi fa.

Tornando a Gascoigne, le sue condizioni sono apparse subito serie anche agli opinionisti Zorzi, Lamborghini e Zanicchi. La stessa Blasi aveva chiesto info all’inviato Massimiliano Rosolino, a sua volta in difficoltà per la gestione della ricompensa dopo l’accaduto.