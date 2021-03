Ilary Blasi-Akash Kumar, il confronto che tutti aspettano: nuove accuse

Dopo la sua eliminazione dall’ “Isola dei Famosi” Akash Kumar non fa spegnere i riflettori su di sé: questa volta accusa la Blasi

Dopo l’eliminazione dall’ “Isola dei Famosi” e dopo aver declinato l’invito che la bellissima conduttrice Ilary Blasi gli ha fatto affinché potesse continuare il suo percorso da naufrago su “Parasite Island”, Akash Kumar non fa spegnere i riflettori su di sé.

Nei giorni scorsi il bellissimo modello di origini indiane aveva già “attaccato” il suo nemico dell’Isola, l’opinionista nonché vincitore dell’ultima edizione del GV Vip, Tommaso Zorzi. Tra di loro era già noto che non vi scorresse buon sangue.

Ma questa volta Akash Kumar ha rivolto un attacco alla bellissima Ilary Blasi. Attraverso il suo profilo Instagram, seppure abbia chiarito che non ha nulla contro la conduttrice romana, ha comunque sostenuto che la Blasi sia conosciuta grazie al suo matrimonio con il calciatore Francesco Totti.

Probabilmente l’ex naufrago della quindicesima edizione dell’Isola ne ha avute da ridire anche sulla Blasi dopo che questa ultima, dispiaciuta per la sua ostinazione a non voler proseguire l’esperienza al reality accettando la proposta di restare su “Parasite Island”, ha salutato in maniera ‘brusca’ Akash. Difatti, dopo aver dichiarato di aver dato spazio al modello negando la partecipazione al reality a chi probabilmente avrebbe mostrato più interesse ha detto: “Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia”.

Il confronto che tutti attendono: la settimana prossima Akash arriverà in studio dalla Blasi

Nelle sue Stories Instagram, l’ex naufrago dell’ “Isola dei Famosi”, ha dichiarato di voler disattivare il suo profilo: “Sono Indiano, leggo commenti cattivi su mia zia, una persona che non c’è più. Siete disumani, non avete niente!“. Akash ha detto che oggi avrebbe pubblicato delle nuove foto ed al primo commento inappropriato sarebbero partite le querele. Subito dopo ha dichiarato invece ti chiudere il suo profilo Instagram nelle prossime ore: “Mi tolgo il profilo, tanto serve a voi, non a me.. Io faccio il modello!”.

Ma la prossima settimana il bellissimo Akash Kumar arriverà negli studi di Mediaset ed affronterà faccia a faccia Ilary Blasi. Questa volta la simpaticissima conduttrice avrà modo di chiarire alcuni punti con l’ex naufrago.

Difatti, come è noto, la Blasi come non ha peli sulla lingua e potrà affrontare a viso scoperto Akash che anche nei giorni scorsi ne ha avute da ridire sul programma definendolo “Trash”. Ad aspettare il modello indiano ci saranno anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Su questa ultima ha sostenuto che abbia fatto meno dischi su Spotify lei rispetto alle campagne Vogue fatte da lui”. Insomma, la prossima settimana nello studio dell’Isola ne vedremo sicuramente delle belle.