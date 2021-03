Fortnite, annunciato nuovo giro di vite: “Così morirà il gioco”

Epic Games ha annunciato un nuovo giro di vite su Fortnite. Non ci stanno gli utenti, che già parlano di gioco dato per morto

Tra i vari titoli videoludici presenti sul mercato, Fortnite rimane uno di quelli più in voga. Uscito ormai 4 anni, fa il battle royale di Epic Games continua a registrare quotidianamente numeri da capogiro sia per ciò che riguarda gli utenti attivi che gli spettatori sulle piattaforme social. Punto di forza del videogioco sono sicuramente i continui aggiornamenti e le partnership con brand di spessore.

Il lavoro degli sviluppatori in questo senso continua, sia in positivo che in negativo. Poche ore fa, infatti, Epic Games ha annunciato un nuovo giro di vite che andrà ad interessare il cosiddetto “gioco d’azzardo online”. Nello specifico, ad esser presi di mira saranno coloro che fanno partire scommesse sull’esito del singolo match.

Fortnite, le lamentele degli utenti: “Il gioco morirà”

Non ci stanno gli utenti. L’ultimo annuncio da parte di Epic Games prenderà di mira una delle pratiche maggiormente apprezzate dagli utenti: le scommesse sull’esito dei match. Nello specifico, streamer su Twitch e YouTube facevano partire dei veloci sondaggi prima di ogni partita, con i cosiddetti Punti Canale in palio (non si tratta di soldi veri). Una sorta di gioco d’azzardo legale che però non è stato visto bene da Epic Games, che ha denunciato la violazione dei Termini di servizio di Fortnite.

Su Twitter è impazzato l’hashtag RIP Fortnite, già in trend in diversi paesi del mondo. Secondo molti utenti, il battle royale rimaneva in vita proprio grazie a questa pratica, in grado di ridar vita ad un gioco ormai datato. Il giro di vite annunciato dalla software house potrebbe rappresentare un colpo letale.