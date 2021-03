Dramma Lucilla Agosti, la confessione in diretta mette i brividi 

Lucilla Agosti choc: la conduttrice ha rivelato un personalissimo dramma quest’oggi a Verissimo. Ecco di cosa si tratta

Tre aborti spontanei in diversi anni ravvicinati: Lucilla Agosti, ospite quest’oggi negli studi di Verissimo, ha raccontato tra le altre cose il suo personalissimo dramma. Un qualcosa di passato, ormai superato, ma che ha inevitabilmente lasciato un segno profondo nella vita della donna nonostante la sua splendida famiglia. Il tutto è successo prima che la conduttrice riuscisse poi ad avere un terzo figlio, la dolcissima Alma.

Potrebbe interessarti anche —-> Serena Rossi, arriva lo stop inatteso in tv: il motivo

Lucilla Agosti e l’incubo degli aborti

Ma c’è stata soprattutto una frase, sentita spesso in quei mesi drammatici, che ha acuito di volta in volta il suo dolore: “Per me è stato un dolore fortissimo e mi faceva male quando soprattutto le persone vicine mi dicevano “dai, tanto hai già due bambini: che ti interessa avere un altro?”. Ma io sentivo un’esigenza profonda di avere un terzo figlio”.

E alla fine, dopo aver deciso di non mollare, ci è riuscita. Ma non dimenticherà mai il dolore per quel loop in cui è caduta ripetutamente: “Per un anno mi sono sentita come una piccola bara: rimanevo incinta ma il percorso si interrompeva e dovevo ricevere un raschiamento. E’ successo per tre volte. Dovevo ospitare il battito, invece non è così”.