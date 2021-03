Serena Rossi, arriva lo stop inatteso in tv: il motivo

Serena Rossi è costretta a doversi fermare, per il dispiacere dei fan, con il suo Canzone Segreta: il motivo

Venerdì prossimo, cioè il 2 aprile, lo show Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, non andrà in onda. La motivazione riguarda il palinsesto di Rai 1 che prevede, come ogni anno, la tradizionale Via Crucis del Papa a due giorni da Pasqua.

La quarta puntata del programma andrà in onda, quindi, il 9 aprile. La Via Crucis vedrà saltare anche I Soliti Ignoti, in quanto ci sarà un breve speciale di Porta a Porta, intitolato ‘Il dolore e la speranza’, condotto come sempre da Bruno Vespa.

Serena Rossi, il successo di Canzone Segreta e la possibilità di una nuova edizione

Canzone Segreta si sta dimostrando un programma di successo, al di là delle critiche successive alla prima puntata, con la terza, andata in onda ieri, che ha visto 3.977.000 di spettatori (share del 17.45%) incollati alla tv.

Questo starebbe spingendo la direzione a pensare ad una nuova edizione da mandare in onda nel 2022, verso la fine dell’inverno. L’ufficialità, però, non si avrà prima della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione.

La Rossi, l’anno prossimo dovrebbe tornare sul piccolo schermo anche con la seconda stagione della seguitissima fiction Mina Settembre che il mese scorso ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di italiani.