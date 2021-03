Calciomercato Milan, addio a Donnarumma: tre possibili sostituti

Calciomercato Milan | I rossoneri valutano tre profili per sostituire Gigio Donnarumma in caso di mancato rinnovo: i nomi

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Donnarumma resta la priorità del Milan ma tutti sanno che la strada per giungere ad un accordo, non è semplice. Per questo motivo, la dirigenza rossonera starebbe valutando anche diversi profili nel caso in cui dovesse trovarsi ad acquistare un nuovo portiere.

I nomi sul taccuino della coppia Maldini-Massara sono Gollini dell’Atalanta, il cui costo è di circa 25 milioni, Musso dell’Udinese, che piace anche a Roma ed Inter, e Maignan del Lilla (15 milioni di euro).

Altre alternative restano Cragno del Cagliari, Silvestri del Verona, Andrada del Boca Juniors e Navas del PSG, qualora questi ultimi dovessero prendere proprio Donnarumma.

Calciomercato Milan, caccia al sostituto di Hernandez

Il Milan, secondo quanto riferito da Sportitalia, sarebbe alla ricerca del vice di Theo Hernandez. Diogo Dalot, in prestito dal Manchester United, tornerà alla base a fine stagione. Maldini avrebbe messo nel mirino Elseid Hysaj che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Napoli.

A destra, invece, si sta studiando la situazione di Singo al Torino. Il giovane calciatore granata è ritenuto un prospetto, inoltre sarebbe in grado di ricoprire più ruoli oltre quello della fascia destra di difesa. In grado di fare da quarto o quinto di centrocampo, ma anche da mezz’ala.