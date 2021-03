Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: affare da 30 milioni

La Juventus resta vigile sul calciomercato nel tentativo di rinnovare il centrocampo. Paratici ha un colpo in canna ed è pronto a battere la concorrenza.

La Juventus è pronta a rinnovare con calciatori pronti a far tornare i bianconeri subito al successo e quindi il prossimo calciomercato sarà di fuoco per il Ds Fabio Paratici. Infatti il direttore sportivo è chiamato a fare i giusti investimenti, dopo una stagione che rischia di concludersi senza successi. Infatti la rincorsa allo Scudetto sembra molto difficile dato il passo spedito dell’Inter e quindi l’unico obiettivo concreto resta la Coppa Italia.

Nelle ultime ore Paratici non solo sembrerebbe aver trovato l’accordo con Houssem Aouar, ma avrebbe anche fatto una richiesta al Siviglia per Joan Jordàn. Il centrocampista spagnolo ha l’età giusta, 26 anni, per arrivare pronto alla sfida Juve ed il Ds bianconero è pronto a strapparlo alla concorrenza con un’offerta tra i 25-30 milioni di euro. Infatti sul centrocampista si erano fiondati anche: Inter, Milan, Napoli e Roma.

Calciomercato Juventus, un Jordan per Agnelli: c’è da battere la concorrenza di mezza Europa

Come detto la Juventus sta cercando di avviare il processo di ringiovanimento cercando di mantenere una mentalità vincente. Gli occhi sono quindi ricaduti su Joan Jordan, centrocampista di 26 anni corteggiato da mezza Europa e pronto per il salto in un grande team. Infatti il calciatore negli ultimi mesi non è stato corteggiato solamente da Inter, Milan, Roma e Napoli. Il Siviglia ha ricevuto più volte delle richieste di informazioni dall’Arsenal, che ha provato ad acquistare il centrocampista a gennaio.

Ma la Juventus sarebbe pronta a battere la concorrenza con un’offerta che si aggira tra i 25 ed i 30 milioni più bonus. Inoltre questo non dovrebbe essere l’unico colpo a centrocampo. Infatti nella giornata di ieri abbiamo visto una sensibile avvelerata per chiudere il colpo Houssem Aouar. Il presidente del Lione, Aulas, sarebbe stato convinto da un’offerta da ben 40 milioni. Un colpo importante per i bianconeri, pronti a dare personalità e sostanza a centrocampo, caratteristiche che sono mancate quest anno.