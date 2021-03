Beyoncé, fulmine a ciel sereno per l’artista. Ecco cosa è successo in queste ore alla cantante. L’annuncio spiazza tutti i suoi fan

Brutta disavventura per Beyoncé: la cantante americana è stata vittima di un furto di oggetti personali con un danno ingente. Lo rivela il quotidiano statunitense Tmz. Secondo quanto si apprende, la diva è stata derubata da alcuni malviventi che sono riusciti a intrufolarsi in alcuni magazzini della donna. Risultato? Bottino da urlo da circa un milione di dollari. Nella refurtiva figuravano infatti borse di lusso, abiti da sera e oggetti preziosi che portano appunto al valore da urlo citato.

Beyoncé derubata negli Stati Uniti: danno enorme

Il furto – si legge dalla stampa americana – è avvenuto di preciso in alcuni depositi presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, nonché la compagnia produttrice dell’artista e dove la 49enne è solita lasciare gran parte del suo infinito repertorio relativo al look. I blitz, tuttavia, sarebbero avvenuti addirittura in due occasioni separate con un’irruzione in tre magazzini diversi. La polizia di Los Angeles indaga ma al momento i colpevoli ancora non sono stati invidiati. Si studiano le telecamere di sicurezza e ogni altra traccia lasciata.