Amanda Lear, che gaffe davanti a tutti: pubblico stupito

Ospite di Serena Rossi a “Canzone Segreta” su Rai Uno, Amanda Lear ha divertito tutti con le sue gaffe: pubblico in visibilio

In onda ieri in prima serata, venerdì 26 marzo, il terzo appuntamento con il nuovo programma condotto da Serena Rossi. Artista a 360° la bellissima napoletana sta riscuotendo tantissimo successo. Difatti il programma, in onda su Rai Uno dal 12 marzo scorso, è stato prolungato fino al 23 aprile.

Ma sul palco di “Canzone Segreta”, adattamento italiano del programma francese “La Chanson Secrète” trasmesso da TF1, nella serata di ieri non sono mancate simpaticissime gaffe. Tra gli ospiti è salita sul palco della Rossi, Amanda Lear. Questa ultima ha colpito tutti con il suo straordinario fascino.

Sarebbe stata proprio la Lear a commettere una gaffe con la simpaticissima ed apprezzatissima conduttrice napoletana quando questa ultima le ha chiesto quale fosse il suo segreto per essere sempre così bella. Amanda Lear ha risposto a questo punto che il verso segreto sta nell’essere posizionata accanto ad una donna brutta.

Subito dopo, la cantante francese naturalizzata britannica, resasi conto della gaffe in quanto sul palco di “Canzone segreta” non ci fosse nessun’altro a parte Serena Rossi ha cercato di rimediare esclamando “Non lo dico per te!”.

Amanda Lear ospite di Serena Rossi irrefrenabile sul palco di “Canzone Segreta”

La bellissima Amanda Lear, cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese, ospite di Serena Rossi è stata irrefrenabile sul palco del nuovo programma di Rai Uno.

Dopo il primo scivolone con la Rossi, la cantante in seguito ad una domanda della conduttrice, ha fatto capire di non essere mai stata predisposta a ricevere le sorprese, ha infatti raccontato: “In queste occasioni fanno sempre uscire fuori persone che avevi deciso di non vedere più nella vita come ad esempio i tuoi ex”.

Ma la Lear ha divertito il pubblico con un’altra battuta. Arrivata a sedersi sulla poltrona posizionata sul palco e riservata agli ospiti del programma, calate le luci ha continuato: “C’è questo microfono che mi è andato nel sedere“, toccandosi contemporaneamente la schiena.

La cantante si è lasciata poi andare ad un complimento rivolto a Sergio Muniz, Mario Ermito e Francesco Monte: “Invecchiano bene!”, affermando che gli uomini solitamente conservano la propria bellezza fino ai trent’anni dopodiché svanisce tutto.