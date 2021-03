WhatsApp, come nascondere ‘sta scrivendo’ quando lo fai: che trucco

Spunta su WhatsApp un trucco per scrivere in totale anonimato, andiamo a vedere come nascondere ‘sta scrivendo’, quando chattiamo con un utente.

Sono diversi i trucchi presenti su WhatsApp ed uno di questi vi permette addirittura di nascondere la scritta ‘sta scrivendo…‘. Infatti secondo molti utenti è una seccatura far vedere alla persona con cui chattiamo quando stiamo scrivendo e per altri, invece, mette addirittura ansia nel finire il messaggio. Così tantissimi si sono mobilitati per trovare un modo per nascondere il tool. Ad oggi conosciamo due trucchi semplici da utilizza, andiamo a vedere quali sono.

AEREO – La prima soluzione è anche la più scomoda. Infatti possiamo nascondere la scritta ‘ Sta scrivendo… ‘ mentre digitiamo sul tastierino proprio inserendo la modalità aereo. Ovviamente questa soluzione è sconsigliata perchè vi bloccherà temporaneamente anche la connessione. Attivando la modalità mentre scriviamo un messaggio o registriamo un audio, permetterà al testo di rimanere in sospeso e così potremo decidere quando inviarlo.

FLYSAT – La seconda opzione, invece, è un applicazione esterna ed il suo nome è Fly-Sat. Infatti quest'app sarà possibile scaricarla gratuitamente su AppStore o PlayStore e permetterà all'utente di entrare in una sorta di navigazione in incognito. L'unico problema, però, è che FlySat sarà disponibile solamente con i messaggi scritti e non con quelli locali.

WhatsApp, utenti in pericolo: la nuova truffa all’interno dell’applicazione

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo visto il nuovo pericolo che sta colpendo gli utenti di WhatsApp. Infatti sono sempre di più le segnalazioni per una nuova truffa che circola all’interno dell’app di messaggistica istantanea. Stando agli utenti, infatti, si sta diffondendo nuovamente il raggiro della “Foto profilo“, un metodo usato dai cyber-criminali per estorcere piccole quantità di denaro.

Con questo raggiro, i criminali del web prima rubano la vostra foto del profilo e poi richiedono una piccola somma di denaro per il riscatto. Spesso proprio questi cyber-criminali, proveranno anche a rubare il vostro codice di autenticazione, proprio per rubare l’intero account, mettendo a repentaglio così anche i vostri dati personali e le vostre chat. Difendersi da questi criminali del web però è più facile del previsto. Infatti basta ignorare il messaggio allarmistico o ancora meglio bloccare l’utente e segnalarlo alle autorità competenti.