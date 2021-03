‘Un posto al sole’ costretto allo stop: è successo di nuovo sul set della fiction più longeva nella tv italiana. Ma in fan possono sperare



Era già successo un anno fa, è capitato di nuovo. Il set di ‘Un posto al sole‘, la più longeva fiction di Rai 3, è costretto ad uno stop. Nel 2020 tutto era stato fermato dalla metà di aprile alla fine di luglio, a causa della pandemia che di fatto impediva di girare. E anche questa volta è colpa del Covid-19.

Come ha rivelato Fanpage.it, due attori del cast (i nomi per la privacy sono gelosamente nascosti) sono risultati positivi al test rapido che devono affrontare con regolarità. Il protocollo è chiaro: isolamento fiduciario per tutti i loro contatti, con chiusura e sanificazione per i set napoletani della soap opera.

Questa volta però la buona notizia è che lo stop sarà solo temporaneo. Lunedì prossimo infatti le riprese dovrebbero ricominciare, anche se i due attori in questione non potranno esserci. Toccherò alla produzione decidere se giurare scene diverse, oppure sostituirli temporaneamente sul set. In ogni caso le puntate che stiamo vedendo in questi giorni sono state registrate mesi fa e quindi non ci saranno problemi nella programmazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un Posto al Sole, addio ad un volto storico: c’è l’annuncio

‘Un posto al sole’, la trama delle prossime puntate: cosa succederà a Filippo?



Ma cosa succederà nelle prossime puntate di ‘Un posto al sole’ su Rai 3? Lunedì 29 marzo Filippo farà ritorno a casa, accolto con gioia dalla moglie Serena e dalla figlia, dimenticandosi per un momento della sua malattia. Ai Cantieri intanto il rapporto di collaborazione tra Ferri e Franco diventa sempre più stretto.

Martedì 30 marzo Filippo racconterà tutto a Serena. sarà un colpo durissimo, ma lei lo convincerà a fare il viaggio a Milano per un nuovo consulto. Franco indagare sul misterioso sabotatore mentre Mariella riesce a fare pace con Bice anche se dovrò scontarne il prezzo.

Nella puntata di mercoledì 31 marzo Roberto pensa chiedere aiuto a Marina per risolvere i problemi dei Cantieri, ma la Giordano non sembra disposta ad accettare. Filippo e Serena partono per Milano dopo aver lasciato la piccola Irene a Giulia e Bianca. Infine Clara sta per festeggiare il compleanno, occasione per riavvicinarsi ad Alberto, Ma qualcuno sta per mettersi in mezzo per impedirlo.