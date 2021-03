Tina Cipollari derubata del borsello a Roma: il contenuto sorprende tutti

Giornata poco felice per la simpaticissima e pungente opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari. La celebrità di Canale 5 è stata vittima di un uno scippo a Roma. A lanciare la notizia è stato il giornale online RomaToday. La povera Tina si trovava in un bar romano quando il suo borsello, poggiato su un tavolino, le è stato portato via da un cliente del locale.

L’episodio è stato immediatamente ricostruito grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nel bar a Fiumicino. La simpaticissima opinionista di Maria De Filippi ha subito denunciato l’accaduto al commissariato Aurelio.

Fortunatamente grazie alle indagini avviate nell’immediatezza i militari sono risaliti al ladro il quale bloccato il giorno dopo fuori al bar dove era cliente abituale, l’uomo ha ammesso la sua colpevolezza ed ha restituito alla Cipollari il borsello che le aveva portato via.

Tina Cipollari vittima di un borseggiatore: cosa conteneva di prezioso il borsello?

Grazie all’immediata denuncia della Cipollari in seguito al furto del suo borsello che aveva appoggiato un tavolino di un bar a Fiumicino, è stato possibile avviare le indagini e risalire al colpevole. Il borsello è stato riconsegnato all’opinionista del dating show di Canale 5 mentre l’uomo è stato denunciato.

Ma in seguito allo sgomento del furto, ha sorpreso tutti il contenuto del borsello. Pare infatti che Tina Cipollari non custodisse nulla di particolarmente pregiato. Difatti all’interno della borsetta vi era soltanto uno specchietto ed un rossetto, gettati via dal ladro una volta entrato in auto dopo il colpo.