Royal Family, adesso è finita davvero: rottura insanabile!

Royal Family, Harry e Meghan isolati: chi sono gli unici a sentirli ancora. Il duca e la duchessa del Sussex hanno rapporti solo con una coppia di Buckingham Palace

I rapporti tra Harry e Meghan e la Royal Family sono ridotti ai minimi termini. Dopo l’intervista rilasciata ad inizio mese a Oprah, la loro posizione nei confronti di Buckingham Palace si è allontanata ulteriormente. La residenza a Los Angeles, l’uscita definitiva dagli affari di famiglia e l’avvio di attività lavorative alternative, hanno reso i duchi del Sussex un’entità a parte rispetto ad esempio a William e Kate. Il secondo genito di Carlo e Diana ha deciso di intraprendere un’altra strada nella sua vita e non ha intenzione di tornare indietro. C’è tuttavia ancora qualcuno tra i reali d’Inghilterra che continua ad avere un legame con Harry e Meghan. Secondo quanto riferito da un esperto ai media inglesi, si tratta della principessa Eugenie e di suo marito, Jack Brooksbank. Sia per vicinanza anagrafica che per simpatia ricambiata, i quattro sono costantemente in contatto e continuano la loro frequentazione se pur a distanza.

Royal Family, Harry e Meghan isolati: la principessa Eugenie e il marito Jack sono gli unici a sentirli ancora

Meghan conosceva Eugenie prima di incontrare il principe Harry nell’estate 2016 e tra le due è nata un’ottima amicizia.

Parlando con “OK!” l’esperta di vicende reali, Katie Nicholl, ha detto che i Sussex hanno ancora uno stretto rapporto con Eugenie e Jack.

“In realtà è una delle poche amicizie strette che Harry e Meghan hanno mantenuto nella famiglia reale”, ha commentato. Le due coppie hanno avuto i rispettivi figli a breve giro di posta. Archie è nato il 6 maggio 2019, a febbraio Eugenie ha dato alla luce August Brooksbank, poche settimane prima che la duchessa del Sussex annunciasse di essere di nuovo incinta. Un percorso parallelo che ha avvicinato ancora di più le due coppie e gli ha permesso di superare la bufera dell’intervista a Oprah.

Ad accompagnare i quattro c’è anche il luogo del matrimonio. Entrambe le coppie si sono sposate nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Eugenie e Jack hanno pronunciato il fatidico si cinque mesi dopo i Sussex. A quanto pare Eugenie è stata aiutata nei preparativi dalla stessa Meghan, con i rapporti che all’epoca erano davvero molto stretti.

Insomma più che il fatto di appartenere alla stessa famiglia reale, la loro amicizia è legata a delle affinità che vanno ben al di là del ruolo istituzionale. Chissà che a breve non possano andare a trovarli negli Stati Uniti.