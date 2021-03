Paolo Bonolis, decisione inattesa di Mediaset: fan al settimo cielo

Buone notizie per Paolo Bonolis e Luca Laurenti ed i loro fan che avranno la possibilità di vederli per più tempo sui loro teleschermi

Avanti un altro si farà anche di sera. La Mediaset ha fatto fuori Live – Non è la D’Urso la domenica sera ed al suo posto ci sarà il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che torneranno a far ridere a crepapelle i migliai di fan che seguono il programma. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, il programma comincerà a partire da domenica 11 aprile.

Oltre al preserale nei giorni della settimana, a Ciao Darwin il venerdì sera, gli amanti di Paolo Bonolis potranno godere del suo volto per una terza volta: in prima serata di domenica. Tuttavia, il conduttore romano dovrà sbaragliare la concorrenza delle fiction targate Rai che di domenica in domenica vengono trasmesse sui canali principali.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Avanti un altro di domenica sera

Riuscirà il duo comico di conduttori a sbaragliare la dura concorrenza? Non è impossibile, visto i tanti fan affezionati ai due. Chiaramente, ci saranno novità a riguardo: gli autori hanno deciso di invitare ospiti del mondo dello spettacolo – e non – per allettare ancor più gli spettatori. Così come I Soliti Ignoti su Rai 1, è possibile che il ricavato andrà in beneficenza a qualche ospedale d’Italia particolarmente in sofferenza.

Già sarebbero trapelati i primi nomi pronti a giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tra questi Matilde Brandi, Francesco Oppini, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck e Giacomo Urtis. La novità più grande la rappresentano gli opinionisti, un ruolo del tutto inedito nella trasmissione, che sarà probabilmente occupato da Cristiano Malgioglio, Alba Parietti, Antonella Elia, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone che fungeranno anche da pubblico.