Le voci del popolo no Dad: “Abbiamo paura per il futuro dei nostri figli”

Manifestazioni in oltre 60 città italiane per lo sciopero nazionale della scuola indetto da “Priorità alla Scuola”, Cobas e CNPS. La prima richiesta: riaprire le aule in sicurezza e abbandonare il modello della didattica a distanza, che secondo docenti, studenti e genitori scesi in piazza ha finito per alienare gli alunni, togliendo loro il diritto allo studio accessibile per tutti e il senso della socialità.

A Napoli, i manifestanti si sono dati appuntamento a piazza Dante per rivendicare le loro ragioni. Oltre al ritorno in presenza, chiedono: di vincolare le risorse del Recovery Fund alla scuola pubblica per incentivare l’edilizia scolastica e il passaggio verso l’ecosostenibilità; ridurre a 15, massimo 20, il numero di alunni presenti per ogni aula; stabilizzazione dei docenti precari e del personale Ata. I microfoni e le telecamere di iNews24.it vi raccontano questa giornata di mobilitazione nel capoluogo partenopeo.

Una mamma ai nostri microfoni: “Mio figlio ha fatto 12 giorni di presenza in un anno”

“Qui in Campania la situazione è ancora più grave – ci dice una docente – data l’alta percentuale di dispersione scolastica già di per sé presente sul territorio. La scuola è presidio di legalità. Con la didattica a distanza stiamo perdendo centinaia di ragazzi a rischio.” C’è chi pone l’accento sui propri figli: “A 16 anni, mio figlio ha fatto 12 giorni di scuola in presenza durante tutto il 2020. Io sono angosciata dall’idea che i miei figli possano essere meno preparati dei loro compagni che vivono in altre città italiane”.

La Campania è, infatti, la regione italiana che ha visto meno giorni di presenza in assoluto nelle scuole da parte degli alunni delle scuole superiori: appena 37 in un anno. E c’è anche chi, infatti, attacca il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Oggi il governatore riapre, giustamente, i mercati ma continua a tenere le scuole chiuse. Questo è un attacco alle nuove generazioni. Che ce la faranno pagare, e faranno bene.”