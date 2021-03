Netflix, salta tutto: durissimo colpo per gli utenti

Arriva un durissimo colpo per gli utenti di Netflix. Infatti una delle amatissime serie della piattaforma streaming, non sarà lanciata ad aprile.

Sono tantissimi gli utenti di Netflix rimasti delusi dalla notizia dell’ultima ora. Infatti la piattaforma streaming ha annunciato che l’amatissima serie tv “La Casa di Carta” non uscirà ad aprile con la sesta stagione. Quindi viene confermato che la quinta sarà l’ultima stagione della serie che ha appassionato milioni di spettatori da tutto il mondo.

I quotidiani del settore ed i siti specializzati, infatti, avevano annunciato l’arrivo della quinta stagione per il 7 aprile, ma invece l’uscita sarà rimandata. Con molte probabilità, infatti, l’ultima stagione arriverà alla fine di questo 2021, ma comunque non è prevista alcuna pubblicazione a breve. La seconda data in cui tutti si aspettavano era il 30 aprile, ma al momento la data non sembra veritiera. Andiamo quindi a vedere cosa sappiamo della quinta stagione de “La Casa di Carta“.

Nerflix, gli utenti aspettano ‘La Casa di Carta 5’: come andrà a finire

Tutti gli utenti della piattaforma streaming avevano un’idea ben precisa riguardo l’uscita della quinta stagione de ‘La Casa di Carta’. Il sospetto sulla data di uscita era caduta proprio al 7 aprile a causa di una foto postata da Netflix sui propri social. Infatti l’immagine ritraeva Alvaro Morte e Pedro Alonso, rispettivamente Il professore e Berlino de La casa di carta, a cui veniva aggiunta la didascalia: “Questa foto sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta“. La foto quindi aveva fatto pensare ad un’uscita imminente. La seconda data, il 30 aprile, era stata lanciata da un utente, che però non ha rivelato nessuna fonte attendibile.

Infine ad esprimersi sulla nuova stagione della serie televisiva ci ha pensato lo stesso ideatore Alex Pina. Infatti il creatore de ‘La Casa di Carta’, durante la sua ultima intervista ha affermato: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre“. Con queste parole gli utenti hanno iniziato a sognare le nuove avventure della banda, imprigionata in un carcere degli Stati Uniti ed alle prese con una nuova rapina in Sud America. Vedremo quindi se nelle prossime settimane arriveranno novità riguardanti la nuova stagione.