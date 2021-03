Meteo, forte scudo dell’anticiclone: weekend tra caldo ed alte temperature

Si rafforza il caldo sull’Italia grazie ad uno scudo dell’anticiclone che proteggerà il meteo. Nel ‘Weekend delle Palme’ regnano calde e temperature alte.

Ci apprestiamo a vivere un altro ‘weekend delle palme‘ particolare, a causa del virus. Fortunatamente arrivano però belle notizie, soprattutto dal fronte meteo, con il fine settimana che sarà protetto dall’anticiclone. Infatti, dopo settimane di piogge e freddo, l’Italia è pronta ad accogliere la primavera, anche grazie all’alta pressione proveniente dal Nord Africa. Una situazione che andrà a migliorare su tutto il paese, con cieli aperti ed il sole pronto ad illuminare la penisola nell’arco delle prossime giornate.

Arrivano quindi miglioramenti su tutti i settori, ma attenzione perchè comunque avremo delle anomalie. Infatti sul Centro Italia, le ultime giornate della settimana risulteranno maggiormente nuvolose. Inoltre proprio qui potrebbero presentarsi dei lievi fenomeni pronti a colpire le zone costiere della Toscana e l’Umbria. Ovviamente si tratterà di lievi precipitazioni, ma comunque disturberanno l’andamento meteorologico. Andiamo quindi a vedere come si evolverà il meteo durante questo venerdì.

Meteo, venerdì segnato dall’anticiclone: sole su gran parte della penisola

La situazione meteo sulla penisola italiana va lentamente a migliorare, infatti, l’anticiclone è finalmente giunto sulla penisola, ma occhio perchè ci saranno anche delle infiltrazioni atlantiche. Infatti proprio queste infiltrazioni andranno a creare dei fenomeni piovosi specialmente nella parte centrale della penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un lieve aumento della nuvolosità su gran parte del settore, specialmente per quanto riguarda il settore di Nordovest. Qualche complicanza maggiore la troveremo in Liguria e, nel pomeriggio, sulle vette alpine, dove si potrà verificare anche qualche lieve fenomeno piovoso. Le temperature faranno registrare una lieve flessioni, con massime dai 15 ai 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia troveremo una situazione in evoluzione. Infatti con l’avanzare delle ore avremo un aumento della nuvolosità specialmente sulle coste tirreniche. Infatti lievi fenomeni si registreranno al mattino in Toscana, mentre invece avremo una giornata maggiormente nuvoloso in Umbria avremo una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo in prevalenza soleggiato, specialmente sul settore ionico. D’altra parte sulle regioni tirreniche avremo un aumento della nuvolosità, ma nonostante ciò non avremo precipitazioni durante questo venerdì. Le temperature continueranno ad aumentare con massime dai 13 ai 18 gradi.