Una triste verità quella rivelata in esclusiva a Verissimo dall’onorevole Maria Elena Boschi dove denuncia un avvenimento che l’ha segnata per sempre.

Domani tra gli ospiti di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ci sarà l’Onorevole Maria Elena Boschi che parlerà della sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti ma non solo. Ai microfoni del talk show, Boschi, oltre all’amore per la sua metà confessa di avere un sogno nel cassetto: diventare madre. “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”.

Un amore sempre più solido che potrebbe essere consacrato con il matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.

Maria Elena Boschi svela una triste verità: racconto drammatico

Dietro i sogni e le soddisfazioni che la carriera le ha portato, l’Onorevole Boschi nasconde una brutta storia di stalking, che non ha potuto fare a meno di denunciare e di parlare in diretta TV: “Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me: voleva incontrarmi”.

La cosa però che ha fatto spaventare la Boschi è stato quando quest’uomo violando le regole Covid si è spostato da Roma in Toscana per conoscere i genitori di lei. Adesso è tutto acqua passata e come lei stessa ha affermato: “In questo momento non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”.