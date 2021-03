Ilary Blasi, cattive notizie per la conduttrice: cos’è successo ieri

Sono arrivate brutte notizie per la conduttrice Ilary Blasi che ieri era al timone del programma L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, quest’anno, non decolla. Nonostante uno scorcio di positività la scorsa settimana con qualche ascolto in più rispetto alla prima puntata, ieri sera, giovedì 25 marzo, è tornato a crollare. Certamente, la conduttrice ha dovuto fare i conti con la Nazionale italiana su Rai 1 che ha tenuto incollati davanti alla TV 6.130.000 spettatori con il 22,60% di share.

Ilary Blasi con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi e tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno raccolto 3.370.000 spettatori pari al 19,28% di share. Probabilmente ci si aspettava qualcosa in più soprattutto vista la composizione degli opinionisti di quest’anno che, insieme ad Ilary Blasi, hanno portato una ventata di gioventù e divertimento da non sottovalutare.

Ilary Blasi, brutte notizie: rischio chiusura anticipata?

Come abbiamo già detto, Tommaso Zorzi sembra aver spoilerato il termine del programma previsto per il 2 giugno (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE). Gli autori hanno pensato che quest’anno avrebbero accaparrato una più grossa fetta di pubblico? Possibile sia per questo che hanno pensato ad una lunga durata del programma stile GF VIP. Tuttavia, sembrerebbe che le aspettative siano alquanto deludenti finora e chi può dirlo che si pensa ad una chiusura anticipata? È possibile che le carte in tavola cambieranno a gioco in corso.

Intanto, dopo l’uscita di Akash dal programma, a portare un po’ di brio e testosterone è l’ex Uomini e Donne, Andrea Cerioli che è entrato a far parte del Team Buriños che è attualmente a rischio. I nominati della puntata sono, infatti, Vera, Gilles e Simone ‘Awed’ Paciello.