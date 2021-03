L’assemblea dei club di Serie A si è espressa e i voti sono stati univoci: svolta epocale per i diritti TV del nostro campionato.

La decisione è stata presa e per 16 a 4 DAZN sovrasta per la prima volta Sky. L’era della TV via cavo sembra aver ceduto definitivamente il timone allo streaming. La prima lista dei diritti della piattaforma la cui sede è a Londra, è stata annunciata alla presentazione del 2 agosto 2018. Da allora, milioni di italiani hanno preferito non sottoscrivere accordi con Sky preferendo il servizio online di DAZN.

A distanza di 3 anni dal lancio, oggi Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione. Dalla prossima stagione trasmetterà 7 gare a giornata in esclusiva – pacchetto 1 -, e 3 gare in co-esclusiva – pacchetto 3 – .

Gli unici quattro voti contro l’offerta della piattaforma di streaming sono arrivati da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. A causa del loro no, per il pacchetto 2 contenente la co-esclusiva delle 3 gare, proseguiranno i colloqui tra la Lega e Sky.

Diritti TV, svolta epocale per la Serie A: cambia tutto

La questione del Pacchetto 2 che contiene la co-esclusiva delle 3 gare è ancora oggetto di discussione tra la lega e Sky Sport che ha offerto 70 milioni a stagione. La scadenza dei termini è stata fissata per lunedì 29 marzo. In tale data l’offerta scadrà in base a quanto previsto nel bando.

La Lega intanto, da questi nuovi accordi triennali andrebbe ad incassare una cifra di circa 910 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto a quella incassata nel triennio precedente causa anche l’effetto della pandemia.