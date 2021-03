Chiara Ferragni e quel dettaglio durante il parto: svelata a tutti la verità

Un dettaglio dopo il parto della bellissima Chiara Ferragni, ha incuriosito i suoi followers. La neomamma svela la verità

Continua a far discutere la bellissima famiglia Fedez-Ferragni. Dopo aver dato alla luce la loro secondogenita, la bellissima Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram, ma a tantissimi dei suoi followers non è sfuggito un curioso particolare.

Nata alle ore 3 e 18 minuti del 23 marzo 2021, come ha documentato la neomamma, Vittoria Lucia Ferragni in pochissimi giorni di vita è già diventata una piccola star coccolata dai genitori e dal suo fratellino Leone.

Ma attraverso gli scatti postati dalla Ferragni immediatamente dopo il parto con la piccola Vittoria tra le braccia, in moltissimi hanno notato un particolare dettaglio: il perfettissimo Make-up dell’imprenditrice lombarda.

Il Make-up della Ferragni dopo il parto ha incuriosito tutti: risponde ai suoi followers

I più curiosi hanno notato il perfetto Make-up della Ferragni mentre aveva tra le braccia la piccola subito dopo il parto e non hanno potuto fare a meno di chiederle come fosse possibile.

La bellissima neomamma attraverso le sue Stories Instagram ha così deciso di svelare il retroscena: “Secondo voi io mi trucco per andare a partorire? Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio verso le 18.00, stavamo filmando una cosa e alle 21.00 ho cominciato ad avere le contrazioni”.

Ha cosi raccontato la Ferragni che al momento delle prime contrazioni era impegnata per un lavoro e che per questo motivo è arrivata in ospedale truccata e ben preparata. “Il mio dottore mi ha detto di andare li subito, quindi non mi sono messa a struccarmi etc.. Sono andata com’ero vestita e com’ero pettinata. Il trucco era top, è resistito tutto il parto”.

La neomamma sorridente e bella più che mai ha spiegato dunque questo simpaticissimo retroscena che stava incuriosendo davvero tutti. La bellissima imprenditrice lombarda ha ricordato anche i momenti del parto del suo primogenito, Leone, dove era “tutta sudata e tutta sfatta”, a differenza di questa volta che in 4 ore, dopo solo 50 minuti di forti contrazioni, ha visto venire al mondo la sua piccola Vittoria.