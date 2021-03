Calciomercato Juventus, mossa senza precedenti per Dybala? 

Calciomercato Juve, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena a fine stagione per Paulo Dybala. Ecco cosa si sta valutando

Bivio Dybala in casa Juventus. In attesa di capire cose ne sarà del futuro bianconero tra Andrea Pirlo e l’intero progetto attuale, la Vecchia Signora è chiamata a fare già i conti per il talento argentino in scadenza di contratto. E purtroppo non arrivano buone notizie da questo punto di vista. Secondo quanto infatti riferisce SkySport, la società piemontese avrebbe deciso di non assecondare le richieste avanzata dell’attaccante per restare.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa: affare da 30 milioni

Calciomercato Juve, gli scenari per Dybala

L’intento di prolungare il contratto da parte della dirigenza c’è, ma solo a cifre ragionevoli che andrebbero al di sotto di quelle pretese dal sudamericano. Motivo per cui ora si aprono diversi scenario, tra cui il primo è inevitabilmente quella della cessione a giugno. Il problema, da questo punto di vista, è il prezzo. Considerando da una parte le prestazioni non proprio esaltanti nell’ultimo periodo e dall’altra la scadenza di contratto che non aiuta, c’è da capire che tipo di offerte verrebbero in casa Juve per l’ex Palermo.

Sullo sfondo, oltre a un prolungamento strategico finalizzato sempre a una cessione concordata, ci sarebbe anche un altro clamoroso scenario: ovvero quella di una permanenza a Torino per poi lasciare il club il 2022 a parametro zero. Andrea Agnelli preferirebbe addirittura questo, infatti, piuttosto che svenderlo quest’estate o assecondare le richieste enormi del calciatore e dell’entourage.