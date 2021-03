Belen Rodriguez risponde furiosa agli haters che la attaccano per la sua nuova storia d’amore: “Sono solo fatti miei”

Sembra ieri e invece sono passati più di 25 anni da quando Raz Degan è diventato famoso in Italia per uno spot e una frase di sole quattro parole. All’epoca Belen Rodriguez era ancora felicemente in Argentina, ma quella frase torna sempre buona, soprattutto quando mettono in mezzo la sua vita privata attaccandola senza motivo.

Succede che la showgirl sia entrata nella 21esima settimana, voglia godersi felice la nuova gravidanza e la storia con Antonino Spinalbese. Lei non si fa problemi a postare immagini da sola e insieme al compagno, come quella che ha caricato sui Instagram nelle ultime ore: lei e lui in ascensore, eleganti e innamorati.

Ma non a tutti sta bene e così gli haters si sonp scatenati. Uno soprattutto che l’ha accusata di cambiare uomini come cambia le mutande. Si solito Belen si fa scivolare tutto adesso ed è stato così anche questa volta. Ma nelle sue Stories ha deciso anche di replicare e mettere per una volta a tacere tutte le illazioni: “Volevo precisare che le mutande le cambio spesso… e meno male! La mia vita privata, con chi scelgo di stare, di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei“.

Belen e Antonino, lo scambio di battute su Instagram svela un grande progetto

Non saranno gli haters e i commenti maligni comunque a far cambiare idea alla coppia. Anzi, nelle ultime ore è spuntato uno scambio di battute che fa sognare tutto i loro fans. “Mi sposeresti anche oggi?” ha scritto l’hairstylist sul suo profilo commentando un’immagine insieme. E lei non si è fatta pregare: “E anche domani”.

Tecnicamente mancherebbe la sentenza di divorzio da Stefano De Martino, ma tanto basta per far immaginare che ci stiano pensando. Anche in questo caso comunque, saranno fatti loro almeno fino a quando non vorranno condividere progetti e intenzioni con il pubblico.

Ah, prima di chiudere. Per quelli che sono troppo giovani per ricordarselo, oppure per chi nel frattempo ha rimosso il ricordo, ecco il video della pubblicità con Raz Degan. Che dite, a chi si è ispirata Belen?