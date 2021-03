Anticipazioni Uomini e Donne, notizia scioccante per Gemma

Anticipazioni Uomini e Donne | Nella puntata che andrà in onda oggi, 26 marzo, una notizia a dir poco scioccante distruggerà psicologicamente Gemma

Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’addio di Maurizio, corteggiatore di Gemma, che si è sentito aspramente criticato dagli opinionisti. Quest’oggi, secondo le anticipazioni trapelate, la Galgani mostrerà tutta la sua delusione per la notizia che l’ha letteralmente scioccata.

Maria De Filippi assisterà allo sfogo di Gemma, la quale non si dà pace per com’è finita la storia con Maurizio ed ammetterà di essere distrutta. L’uomo, però, ha promesso che contatterà la dama anche al di fuori del programma. Manterrà la promessa? Solo il tempo può dirlo. La De Filippi, intanto, proverà a consolare Gemma ed a dare una spinta per guardare al futuro.

Uomini e Donne, Sophie e Matteo si sono lasciati

Pochi mesi fa abbiamo assistito alla scelta di Sophie Codegoni, la quale aveva deciso di uscire dal programma con Matteo Ranieri. La coppia, però, è già scoppiata e la diretta interessata ha anche spiegato il perché.

“Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori”, questo parte del messaggio scritto sui social.