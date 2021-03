Nella prossima puntata di Amici di Maria de Filippi ci saranno due ospiti d’eccezione. Di chi si tratta.

La prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha conquistato una fetta di pubblico che nessuno avrebbe mai immaginato. Ad essersi sintonizzati in prima serata su Canale 5 di Sabato sono stati più di 7 milioni di telespettatori. Il talent show di Mediaset si conferma una garanzia per il pubblico e la puntata di sabato 27 marzo risulta già ricca di interessanti novità e ospiti che presenzieranno in studio.

Amici 20, ospite d’eccezione nella prossima puntata: un big della musica

Tra gli ospiti di eccezione ci saranno Irama e Pippo Baudo. L’ex concorrente e vincitore di Amici 17 canterà “La genesi del tuo colore”, il brano che lo ha visto posizionarsi a metà classifica alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Oltre al cantante come detto in precedenza ci sarà il conduttore più famoso e amato dagli italiani: Pippo Baudo che dovrà giudicare gli allievi per decretare i vincitori del Premio Tim per le categorie di canto e ballo. Nella giuria, oltre a Baudo, ci saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.