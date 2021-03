Vaccino AstraZeneca, Ue: “Pronti a procedere con azioni legali”

Vaccino AstraZeneca, la commissione Ue sembra pronta a proseguire sulle vie legali se non ci sarà un’inversione di rotta con la consegna delle dosi

Secondo quanto riferiscono alcune fonti vicino all’Ue, sembrerebbe che la Commissione sia pronta a procedere sulla via legale nei confronti di AstraZeneca. L’obiettivo è quello di ottenere un numero maggiore di dosi, come pattuito dagli accordi stipulati ormai diversi mesi fa. Tra poche ore, ci sarà un nuovo vertice tra i leader Ue durante il quale si discuterà anche di questo tema.

“Noi non vogliamo vincere una causa legale solo per il fatto di vincerla, ma per ottenere un numero maggiore di dosi nell’immediato” si apprende da Bruxelles: “Siamo preoccupati soprattutto per il secondo trimestre. C’è un grande divario sulle dosi concordate, oltre ad una importante confusione su quali lotti andranno a chi“.

Vaccino AstraZeneca, la Danimarca prosegue con lo stop

È di poco fa la notizia che la Danimarca ha prorogato la sospensione dell’uso del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Stando a quanto riferito dal governo, il blocco proseguirà per altre tre settimane, in quanto ancora non è stato escluso un collegamento con i casi di trombosi e coaguli di sangue di cui si è parlato nei giorni scorsi.

L’Ema ha già confermato che il siero è sicuro, e lo stanno sottolineando a più riprese anche esperti da ogni parte del Mondo. Il governo danese vuole però avere maggiori certezze a riguardo, prima di riaprire con le somministrazioni e dare un’accelerata ulteriore alla campagna vaccinale nazionale.