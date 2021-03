Usa, piano ambizioso di Joe Biden: 200milioni di vaccini in 100 giorni

Un piano ambizioso quello di Joe Biden così come l’ha definito egli stesso. L’idea è quella di inoculare 200mila vaccini in 100 giorni

Obiettivo ambizioso quello del Presidente americano Joe Biden che nel corso della prima conferenza stampa alla Casa Bianca ha annunciato di voler inoculare 200 milioni di dosi del vaccino anti Sars-Cov.2 in 100 giorni di mandato. Lo stesso Biden esponendo il suo obiettivo ha dichiarato: “So che è ambizioso, ma possiamo farcela“.

Quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2021, Joe Biden ha dato segni di speranza per quanto concerne l’economia. Ha dichiarato di essere stato eletto per risolvere i problemi che attanagliano l’America, molti cittadini sono ancora senza lavoro e c’è molto da fare.

Il Presidente Usa Joe Biden affronta la questione dell’immigrazione

Biden ha affrontato inoltre la questione dell’immigrazione criticando Donald Trump. Il 46° presidente degli Stati Uniti, finora concentrato sul problema della pandemia che sta attanagliando il mondo intero, ha detto che si impegnerà a ricostruire il sistema di immigrazione.

Ha dichiarato che non non abbandonerà i bambini che arrivano al confine non accompagnati e non farà loro patire la fame.