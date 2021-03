Sky Cycle, le montagne russe a pedali sono in Giappone

In Giappone esistono le montagne russe a pedali, chiamate Sky Cycle, che promettono emozioni uniche una volta saliti su

Chi è che non ha mai provato il brivido delle montagne russe almeno una vota nella vita? Sicuramente in pochi. E’ l’attrazione più adrenalinica al mondo, ma anche quella dietro cui si celano morti terrificanti. Ad ogni modo, in Giappone sono state realizzate quelle a pedali e sono state soprannominate Sky Cycle. L’attrazione si trova nel parco a tema Washuzan Highland di Okayama.

Nonostante all’apparenza pare sia semplice salirci su, così non è. La struttura è alta 15 metri e non ha alcun dispositivo di protezione. L’unico fornito ai passeggeri, è la cinturina che li tiene stretti al sedile.

Sky Cycle per un paesaggio mozzafiato

Il Washuzan Highland Park sorge su una collina ed, una volta saliti sullo Sky Cycle a 15 metri di altezza, si può ammirare un paesaggio mozzafiato. Si è immersi nel verde, ma allo stesso tempo si può ammirare la zona urbana sottostante.

Insomma, più che terrificante ed adrenalinica, questo genere di attrazione è emozionante e rilassante. Sembrerebbe quasi un toccasana per il benessere psico-fisico.