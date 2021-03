Royal Family, la mossa del Principe Filippo su Harry e Meghan sorprende

Royal Family, il principe Filippo si tiene aggiornato sulla vicenda che coinvolge Harry e Meghan, nonostante l’età e le sue precarie condizioni di salute

Non è sicuramente un momento semplice per il principe Filippo. A meno di 100 giorni dal suo centesimo compleanno, ha dovuto trascorrere un mese in ospedale, a cavallo tra febbraio e marzo, per curare una brutta infezione e qualche problema di troppo al cuore. Il duca di Edimburgo è però ancora vigile e interessato alle vicende della sua famiglia e non perde occasione per rimanere informato. Secondo quanto riferito da un esperto di vicende reali, il marito della Regina Elisabetta “si tiene aggiornato costantemente” sulla questione di Harry e Meghan.

In un video per la serie ‘Palace Confidential’, sul Mail Plus, l’esperta Rebecca English ha dichiarato: “Si tiene aggiornato su tutto. Dopotutto, è ancora il capofamiglia. Non riesco a immaginare che molto gli sia sfuggito nonostante sia stato in ospedale nelle ultime settimane”.

Il duca di Edimburgo è stato ricoverato in ospedale il 16 febbraio come misura precauzionale. Nel corso delle sue settimane di degenza solo il principe Carlo è andato a trovarlo al King Edward VII Hospital, dove è rimasto fino al 1° marzo. Dopo di che è stato trasferito al St Bartholomew’s Hospital, famoso in tutta Europa come centro di cardiologia.

Royal Family, il principe Filippo si tiene aggiornato su Harry e Meghan: le ultime novità

Tante cose sono successe nel mese di ricovero del principe Filippo, tornato a casa il 16 marzo scorso. Una settimana prima, l’8 marzo, Harry e Meghan hanno rilasciato l’intervista bomba a Oprah Winfrey, alzando un polverone che fatica ad essere arginato. Le presunte accuse di razzismo, relative al figlio Archie, non hanno però coinvolto i nonni, come sottolineato dai diretti interessati. La Regina Elisabetta e il marito sono stati tenuti al di fuori della vicenda dal duca e la duchessa del Sussex. Qualcun altro a Buckingham Palace remava contro la Markle, tanto da portarla a pensare al suicidio durante la prima gravidanza.

Eppure da quello che ne sta venendo fuori, secondo gli esperti britannici di cose reali, l’atteggiamento del duca di Edimburgo è sempre stato “conciliante e di apertura” nei confronti dei due nipoti. Lui e Carlo sono state le uniche figure non attaccate da Meghan durante la sua intervista americana.