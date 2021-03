Pippo Baudo torna in tv, pronto un programma in prima serata accanto ad una vecchia amica: il suo sarà un ruolo davvero speciale



Mancava ancora un tassello per completare il mosaico di Amici 20 che ha cominciato l’avventura del ‘Serale’ e adesso è arrivato. Maria De Filippi ha deciso di giocare il jolly ingaggiando un amico oltre che il decano dei conduttori italiani. Sarà Pippo Baudo il giudice unico per assegnare il Premio Tim: un riconoscimento in denaro, pari a 5mila euro sia per il vincitore della categoria canto che per quello della categoria ballo.

Pippo almeno per ora non sarà in studio e non andrà a trovare i ragazzi nelle loro casette, ma si limiterà ad assistere da lontano. Non è ancora chiaro se e quando sarà presente nel ‘Serale’ di Amici ma intanto è bastato questo annuncio di Marcello Sacchetta ai ragazzi per esaltarli. Diversi di loro hanno già deciso che in caso di vittoria destineranno quei soldi alla loro famiglia e Leonardo è esaltatissimo: “Pippo Baudo sta alla tv come Dio sta al mondo”, ha detto. Bene così, ma tanto conoscendo l’integrità dello storico conduttore Rari, è praticamente incorruttibile.

Il Serale di Amici 20 tornerà con la seconda puntata sabato 27 marzo in prima serata. Nella prima sono stati eliminati i due cantanti Esa e Gaia, restano in gara 15 concorrenti (8 cantanti e 7 ballerini). Continueranno ad essere divisi nelle tre squadre guidate da coppie di professori: Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Arisa con Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli con Veronica Peparini. La giuria invece è composta da Stefano De Martino, Stash Fiordispin ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Questi i brani scelti per le loro esibizioni che saranno giudicate da Pippo Baudo.

Deddy: Zero passi (inedito), Enula: Con(torta) (inedito), Sangiovanni: Lady (inedito), Ibla: Libertad (inedito); Raffaele: Sette vite (inedito), Leonardo: Giganti (inedito); Tancredi: Las Vegas (inedito), Aka7even: Mi manchi (inedito), Martina: Chantaje, Rosa Concedimi, Tommaso: Tango Flamenco, Samuele: Joker, Serena: I’ve Seen That Face Before,