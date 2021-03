Milano, padre e figlio aggrediscono brutalmente un 30enne: arrestati 

Padre e figlio di 20 anni aggrediscono brutalmente un 30enne uscito con la ex del ragazzo. Operato d’urgenza, restano gravi le sue condizioni

Un aggressione brutale ai danni di un giovane 30enne ha visto finire dietro le sbarre del carcere di San Vittore a Milano un uomo di 45 anni, pregiudicato, e suo figlio di anni 20.

I due sono stati accusati di tentato omicidio dopo aver aggredito in maniera brutale il 30enne, uno studente milanese, provocandogli la frattura della calotta cranica. Il ragazzo è stato operato d’urgenza, ma le sue condizioni restano ancora gravi.

L’aggressione sarebbe avvenuta all’una di notte in una casa privata in piazza Bruzzano a Milano dopo che il 20enne ha saputo attraverso i social che lo studente era uscito per una cena con la sua ex ragazza.

La ricostruzione dell’aggressione ai danni del 30enne

L’aggressione sarebbe avvenuta in un appartamento di proprietà di un amico dei due disagiati. Il 20enne venuto a conoscenza dell’uscita della sua ex con il povero ragazzo, lo avrebbe raggiunto in questo appartamento sito in piazza Bruzzano a Milano.

Dopo una serie di minacce prima telefoniche e poi fuori casa, sarebbe stata proprio la vittima ad aprire la porta venendo colpito violentemente dai due aggressori. Dopo le violenze subite, il 30enne era andato a letto ma l’aumentare dei dolori nel corso della notte lo hanno costretto a recarsi in ospedale con il 118. Il ragazzo in seguito a dei primi esami che hanno portato alla luce un ematoma al cervello, è stato operato d’urgenza.

Le indagini delle FFOO sono partite subito dopo l’arrivo del ragazzo in ospedale. Sono stati i medici ad allertare i carabinieri date le importanti percosse rinvenute sul corpo della vittima.