Meteo, esplode la primavera: boom delle temperature nelle prossime ore

La primavera è pronta ad entrare nel vivo nelle prossime ore, con il meteo che farà registrare alcuni miglioramenti, tra cui un aumento delle temperature.

Ci avviciniamo al weekend ed il meteo della penisola italia si appresta ad abbracciare definitivamente l’arrivo della primavera. Infatti già negli ultimi giorni abbiamo visto come siano migliorate le condizioni meteorologiche sulla nostra penisola, con il sole che sta abbracciando il paese e le temperature che stanno iniziando ad alzarsi. Adesso i valori termici sono pronti a salire nuovamente, con massime che potranno arrivare fino a 21°.

Grazie ad un rinforzo dell’alta pressione, infatti, avremo la colonnina di mercurio al di sopra dei 19° sopra in città come Torino, Milano, Trento, Bologna e su molti tratti interni della Toscana. Sul resto delle regioni Centrali e del Sud Italia, invece, avremo un meteo che avrà qualche grado in meno ma sarà comunque soleggiato e privo di ogni perturbazione. Un ulteriore miglioramento lo avremo nel weekend, con temperature pronte ad elevarsi sul resto del paese. Andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio.

Meteo, scoppia la primavera con l’anticiclone in rimonta: stop al freddo sulla penisola

A dare un calcio definitivo all’inverno nelle ultime ore ci sta pensando il flusso anticiclonico, proveniente dal Nord Africa. Infatti l’aria calda sta scalando la penisola aprendo le porte ad un mete tipico della stagione primaverile. Quindi avremo tanto caldo su gran parte della penisola, ma non ovunque. Infatti rimane ancora arretrato il Sud Italia, dove l’aumento delle temperature giungerà con qualche giorno di ritardo. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo in gran parte soleggiato, con qualche lieve disturbo nuvoloso presente sulla Liguria. Sui settori occidentali, invece, avremo solamente qualche velatura in transito, senza però precipitazioni di rilievo. Le temperature su tutto il settore, invece, sono in rialzo con valori massimi che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione caratterizzata dall’Alta Pressione. Proprio questo particolare permetterà alle regioni centrali di usufruire di un tempo stabile e soleggiato. Non mancheranno però i disturbi, con qualche annuvolamento che coprirà i cieli di Toscana, della parte Ovest della Sardegna e dell’Appennino. Le temperature saranno in aumento, con massime dai 14 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una nuvolosità irregolare sparsa sul settore. Infatti i cieli rimarranno maggiormente coperti su Campania, Basilicata, Calabria e Salento. Al mattino, inoltre, non sono esclusi lievi fenomeni, che saranno in dissolvimento nel corso della giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime dai 13 ai 18 gradi.