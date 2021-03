Mara Venier, colpo di scena in Tv: fan entusiasti

Il grande annuncio di Mara Venier ha fatto felici tutti i fan della ‘zia d’Italia’: si tratta di un vero e proprio colpo di scena

Qualche tempo fa, Mara Venier aveva annunciato di voler abbandonare Domenica In. Il motivo non era certo dovuto agli ascolti, i quali sono sempre altissimi, ma alla volontà di godersi del tempo libero con il suo Nicola. L’addio della ‘zia’ dal programma domenicale era stato confermato anche dal marito stesso. Mara ora ha cambiato idea ed ai microfoni de Il Messaggero ha rivelato: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”. Dunque, anche l’anno prossimo condurrà Domenica In.

I progetti futuri di Mara Venier

Diversi sono i progetti futuri a cui Mara Venier sta lavorando. In primis, un libro che dedicherà a sua madre. Si intitolerà ‘Mamma ti ricordi di Me?’ e parlerà dell’Alzheimeir. Dello stesso, però, rivela: “Ma è un dolore troppo grande, non sono nemmeno convinta di volerlo finire”.

Intanto, dopo aver rifiutato la proposta di alcune prime serate per la volontà di far un unico programma per volta, sarà al fianco di Carlo Conti per condurre Lo Zecchino d’Oro.

Sabato prossimo sarà anche tra le protagoniste di Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco, la serie di Discovery in onda sul Nove, dove avrà un incontro con Papa Francesco.