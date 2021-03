Lazio, morto Daniel Guerini: il giovane della Primavera aveva 19 anni. Fatale un incidente automobilistico a bordo della sua Smart

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo Lazio e l’universo calcistico in generale. Daniel Guerini, centrocampista talentuoso della Primavera è scomparso nella serata di mercoledì a causa di un incidente stradale. Il ragazzo, 19 anni, era passato attraverso le giovanili di Torino, Fiorentina e Spal, oltre a vantare diverse presenze con le nazionali giovanili azzurre. Il classe 2002 era a bordo della sua Smart For Four, quando intorno alle 20 di ieri sera ha avuto un terribile scontro in via Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti.

Per cause ancora da accertare, la piccola city-car si è scontrata con una Mercedes Classe A, in uno scontro frontale che non ha lasciato scampo al giocatore. Assieme a lui erano presenti in macchina altri due ragazzi, soccorsi dal 118 e trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi invece le condizioni del 68enne dell’altra auto coinvolta, rimasto comunque sotto shock e ricoverato in ospedale per accertamenti. Carabinieri e Polizia municipale di Roma Capitale hanno avviato le indagini del caso per ricostruire esattamente la vicenda.

LEGGI ANCHE >>> Lutto nel basket: è morto Elgin Baylor, vera e propria leggenda dei Lakers

LEGGI ANCHE >>> Lutto nel cinema: è morto l’attore americano George Segal

Lazio, morto Daniel Guerini: il ricordo social di Lazio e Torino

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Sconvolti tutti i ragazzi della Primavera della Lazio, compagni di squadra di Guerini, così come l’intero club biancoceleste che ha voluto dedicare un tweet a lui e alla sua famiglia.

“Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini“.

Visto il suo passato nel Torino, anche i granata hanno voluto ricordare il centrocampista attraverso un pensiero di cordoglio sui social.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.