Laura Pausini, fresca vincitrice ai Golden Globe, ha confessato di essere stata malissimo a causa di qualcuno.

Fresca vincitrice ai Golden Globe e ospite d’onore alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini è una delle cantanti italiane che rappresentano il nostro Paese all’estero. La sua fama va oltre i confini europei e dunque oltreoceano.

I suoi innumerevoli riconoscimenti testimoniano quanto sia apprezzata dal pubblico locale e mondiale e di quanto i suoi pezzi siano validi. Purtroppo, nonostante le qualità indiscusse, l’artista di Faenza ha confessato di aver sofferto a causa della sua casa discografica.

Laura Pausini, la confessione ha scosso tutti: “Mi ha fatto piangere”

In un’intervista concessa al giornale spagnolo La Vanguardia, Laura Pausini ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto discutere i suoi fan e anche gli addetti ai lavori del settore musicale. La cantante emiliana ha affermato di essere stata male dopo aver ricevuto delle offese da parte della sua casa discografica che al momento vorrebbe riappacificarsi con lei.

“Due anni fa sono stata nominata ai Latin Grammy. Chiamai la mia casa discografica, e mi dissero: ‘Per l’età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non vincerai. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio‘”. Poi ha proseguito dicendo: “Mi rattristai molto fino a piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi e da allora non parlo più con i miei discografici in Italia. Ora, in occasione dei Golden Globe, mi hanno inviato un mazzo di fiori, che ho rifiutato e rispedito indietro”.