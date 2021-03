Italia-Irlanda del Nord 2-0: highlights, voti e tabellino della partita che ha aperto le qualificazioni ai Mondiali 2020



Italia-Irlanda del Nord 2-0: contavano soprattutto i tre punti per rompere il ghiaccio e cominciare a mettere il naso avanti in questo girone che porterà ai Mondiali 2022. Sono arrivati, il gioco un po’ meno ma dopo cinque mesi di stop per l’Italia non potevamo nemmeno chiedere troppo.



Conta che l’approccio sia stato quello giusto, ad esempio. L’Irlanda del Nord è scesa in campo con un’idea chiara e l’ha portata avanti, ma gli azzurri sono stati bravi a fare quello che avevano preparati senza scomporsi. E hanno punito per due volte i loro avversari con un’arma devastante come le ripartenze.

Vantaggio con Berardi, a segno nelle ultime tre partite della Nazionale, ben imbeccato da Florenzi ma con colpevole piazzamento errato della difesa avversaria. E raddoppio con Immobile che ha sgroppato in profondità dopo l’assist di Insigne e ha infilato l’estremo avversario sul suo palo.

Tutto bello ma la magia è durata anche poco. Il secondo tempo è stato un festival di errori, imprecisioni e distrazioni. L’Irlanda del Nord ha avuto almeno un paio di occasioni nitide mentre gli azzurri poco alla volta si sono chiamati fuori dalla partita. ma intanto ci sono i tre punti, in vista della trasferta di Sofia domenica.

Italia-Irlanda del Nord 2-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 14′ Berardi, 38′ Immobile



ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Florenzi 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Emerson 5.5 (75′ Spinazzola sv); Pellegrini 6 (64′ Barella 6), Locatelli 5.5 (84′ Pessina sv), Verratti 6.5; Berardi 7 (75′ Chiesa sv), Immobile 6.5, Insigne 6 (84′ Grifo sv). Ct. Mancini 6.5

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell 5.5; Smith 6, Evans J. 6, Cathcart 6.5, Dallas 6; Evans C. 5.5 (46′ Saville 5.5), McNair 6, McCann 6.5 (78′ Thompson sv); Davis 5.5; Whyte 6 (64′ Lavery 5.5), Magennis 5 (78′ Lafferty sv). Ct. Baraclough 5.5



NOTE: ammoniti Saville (NI)., Thompson (NI)

