Flavio Insinna, cambia tutto: l’annuncio spiazza i fan

Flavio Insinna, annuncio a sorpresa del conduttore televisivo. La notizia prende in contropiede tutti i suoi fan.

“Da oggi cambia tutto”. E’ con questa frase che Flavio Insinna ha infiammato in diretta gli studi della Rai nel corso del programma L’Eredità andato in scena ieri sera. In effetti, come spiegato dal conduttore, arrivano grosse novità per la trasmissione con tanto di cambio volti e soprattutto format. La primissima novità è che manca la grande campionessa in carica: Martina Crocchia.

Flavio Insinna annuncia novità in diretta

Il motivo è il seguente, come spiega Insinna: “Da oggi inizia un ciclo di puntate dove torneranno a giocare i vecchi campioni per un percorso di beneficenza. L’intero montepremi, infatti, sarà erogato alla Comunità di Sant’Egidio. Così come è accaduto l’anno scorso quando ci trovammo in emergenza, torniamo a giocare per aiutare chi è meno fortunato”.

Nel corso delle puntate si alterneranno varie associazioni benefiche con un unico obiettivo: aiutare chi soffre in questo momento. Missioni riuscita già al primo colpo: alla comunità di Sant’Egidio sono andati infatti i primi 35 mila euro, ottenuti dal neocampione Marco arrivato spedito alla fase finale in poche mosse.