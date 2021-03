Fabrizio Corona, nuovo messaggio strappalacrime dal carcere – FOTO

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo messaggio strappalacrime dal carcere di Monza in cui è rinchiuso

Dal carcere di Monza, in cui è rinchiuso da lunedì, Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo messaggio strappalacrime su Instagram: “Mi manca da morire il mare, l’Oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo, senza dar conto e giustificazioni a nessuno. Mi manca da morire la mia libertà, la mia vita, la possibilità di svegliarmi e dire ‘oggi parto e vado dall’altra parte del mondo’. Mi manca vivere. Mi manca la semplicità della vita. Sono 10 anni che vivo così e sono stanco, molto stanco”.

Fabrizio Corona, si teme per la sua salute: le condizioni

Da quando Fabrizio Corona è tornato in carcere, si teme molto per la sua salute. Già nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano, in cui è stato ricoverato per 12 giorni, aveva dato segnali di instabilità ed ora la paura è che le sue condizioni psico-fisiche possano peggiorare.

Il messaggio di poche ore fa è solo l’ultimo di una lunga serie di quelli preoccupanti. La madre in particolare teme che suo figlio si possa suicidare, anche perché lui stesso ha spesso dichiarato di non aver paura di ‘morire’.