La campagna vaccinale in Italia prosegue senza intoppi e interruzioni. Uno degli ultimi a ricevere il vaccino anti-Covid Renato Zero.

Per contrastare l’urto della pandemia da Covid ogni cittadino dovrebbe prendere on considerazione l’idea di vaccinarsi. Non solo coloro che sono più avanti con gli anni, ma quando verrà il loro turno anche i più giovani dovranno dare il buon esempio a tutti e continuare a riporre fiducia nella medicina nazionale e internazionale.

Le ultime vicissitudini hanno sicuramente creato un po’ di smarrimento nella popolazione ma non è fuggendo che si vince una guerra. Bisogna lottare e fidarsi l’uno dell’altro per uscirne vittoriosi e continuare a vivere e riprendere la vita di un tempo.

Covid-19, Renato Zero si vaccina e lancia un messaggio: “Viva la vita”

“Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”. Con questo messaggio Renato Zero commenta lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

La foto ritrae il 70enne cantante romano in T-shirt, berrettino, mascherina Ffp2 e occhiali neri in tinta mentre in ospedale riceve l’iniezione della dose della vaccino anti-Covid. Il post sui suoi social è diventato virale e innumerevoli sono i commenti degli amici e degli innumerevoli fan che appoggiano la scelta e chiaramente raccolgono l’invito del loro idolo.