L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

L’epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco dell’indice di contagio Rt. Frenano intanto sia la curva dei ricoveri nelle terapie intensive che quella dei relativi ingressi giornalieri. Secondo le analisi del matematico Giovanni Sebastiani rallenta anche la crescita del l’incidenza dei decessi.

Ci sono regioni come in Abruzzo, Molise, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano, in cui la curva delle terapie intensive e quella dei relativi ingressi sono in discesa. Si osserva un trend di discesa per la curva degli ingressi in terapia intensiva anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Campania e Puglia. Trend in crescita di entrambe le curve per Lazio e Piemonte.

Coronavirus, bollettino 25 marzo: 23.696 contagi e 460 morti

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 21.276 nuove positività mentre il bollettino di oggi, giovedì 25 marzo, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 23.696 persone. I decessi sono 460 mentre il numero di guariti è di 21.673.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.696 contagiati

• 460 morti

• 21.673 guariti

+32 terapie intensive | -14 ricoveri

349.472 tamponi

Tasso di positività: 6,8% (+0,9%)

8.506.277 dosi di vaccino somministrate in totale