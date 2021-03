Calciomercato Juventus, deciso il destino di Ronaldo: scelta definitiva

Spuntano indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, dal suo destino dipende anche il calciomercato della Juventus: andiamo a vedere cosa sta succedendo.

E’ una stagione a dir poco difficile per la Juventus, divisa dal campionato deludente, il rebus Cristiano Ronaldo ed il prossimo calciomercato che dovrà essere da 10, per tornare subito alla vittoria. Il futuro della squadra bianconera, quindi, passa quindi soprattutto dal prossimo calciomercato, con il duo Paratici-Nedved che non deve ripetere gli errori dell’ultima finestra. Infatti in questa stagione si è vista soprattutto l’inesperienza dei promettenti Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

L’unico ad aver convinto in pieno è Federico Chiesa, anche grazie agli anni di gavetta con la maglia della Fiorentina. L’obiettivo della Juventus è rifondare continuando a vincere, per questo mtoivo la prossima stagione si cercherà di affiancare a Cristiano Ronaldo dei giocatori pronti per la conquista di campionato e Champions League. Andiamo a vedere i due nomi più caldi presenti sul taccuino del Ds Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, due colpi per convincere Cristiano Ronaldo: Paratici studia le trattative

Il fenomeno portoghese, Cristiano Ronaldo, ha già ripetuto più volte di essere disposto a rimanere a Torino, per continuare a vestire il bianconero. Ma per continuare la sua avventura alla Juventus, CR7 ha bisogno non solo di garanzie, ma anche una squadra più competitiva per puntare nuovamente alla Champions League. Al momento il nome più caldo sul taccuino di Paratici è quello di Karim Benzema. L’attaccante francese potrebbe arrivare grazie ad una trattativa a tre, che vede Morata all’Atletico Madrid ed Erling Haaland al Real Madrid.

L’altro nome caldissimo è quello di Hakan Calhanoglu, esterno offensivo del Milan. Durante questa stagione il calciatore turco sembra essere rinato ed essendo in scadenza ha attirato a sè tantissime voci di mercato. Calhanoglu in campionato già è a quota 9 goal e la Juventus adesso sembrebbe interessata all’esterno che ha trovato la sua consacrazione nel campioanto italiano. Al momento il turco sembrebbe vicino al rinnovo con il Milan, ma Paratici proverà comunque a strappare il gioiellino a mister Stefano Pioli.